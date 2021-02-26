下周一再開放疫苗接種預約　首批「復必泰」明早抵港

政府今日(26日)正式展開新冠疫苗接種計劃，公務員事務局局長聶德權早上到香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心，視察首日運作情況。他表示，下周一(3月1日)早上9時將再開放網上預約，預約期至3月26日屆滿，長者如對網上預約有疑問，可到郵局及公共屋邨辦事處由職員協助登記。他又指，首批「復必泰」疫苗預計將於明早(27日)抵港，一旦送抵亦會盡快開放網上預約系統，而具體接種地點則需等疫苗到埗後再作考慮，並形容現時疫苗供應足夠，希望市民保持耐性。

聶表示，5間社區中心將於未來兩周為7萬名預約市民接種疫苗，由於市民反應踴躍，除現有5間中心外，當局會再於將軍澳體育館、葵青林士德體育館及屯門友愛體育館，增設3間社區疫苗接種中心，預計可額外提供20萬名額，令提供疫苗接種服務的社區中心增至8間。新增的3個場地將於下周六(3月6日)起開始提供服務，初步擬定運作56天，即為2個28天以配合接種第2劑疫苗的周期，暫時會為市民接種科興疫苗，並視乎疫苗供應及市民需求再決定是否延長。

私家診所方面，他透露，參與計劃的私家醫生已向衞生署通報所需疫苗劑量，當局將於下周一、分3天將科興疫苗送至參與計劃診所，預料相關診所最快下周二(3月2日)起可開始為市民接種疫苗，有需要的市民可直接向私家醫生查詢，毋須經由政府設置的網上系統預約。各區可接種疫苗私家醫院診所名單將於下周一上載至政府網頁，市民可經由網上查詢。

同場的食衞局局長陳肇始則表示，完成接種人士若出現針口痛或疲倦屬正常情況。市民接種後如有異常反應，亦可透過電子針卡及「醫護通」向醫生及醫護通報。當局會持續監察市民接種疫苗後的整體情況，至今亦未有接獲已完成接種的500多名優先群組及市民有特別或異常情況。她又指，衞生署已聯同香港大學設立機制，主動監察疫苗有否副作用。陳今日下午將到立法會，向財會申請10億港元撥款以成立疫苗保障基金。