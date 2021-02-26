暫未確定傳播源頭　梁子超籲初五六訪名潮食館者有病徵應檢測

尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」多人染疫，呼吸系統專科醫生梁子超今日(26日)出席電台節目時表示，暫時未能確定傳染源頭，認為有可能是員工感染後傳染食客，亦有可能是一名年初七起連續兩日到訪該餐廳的食客「播毒」。不過，他指出，以患者發病前兩日推算其傳染期的做法並不穩妥，最好應要驗抗體，呼籲初五或初六去過該店的人亦要提高警覺，若有病徵應盡快做檢測。

疫苗接種計劃目前主要為市民接種科興疫苗，梁表示，現時未有任何一間藥廠確定到疫苗保護期可持續多久，而且若病毒株變異快，疫苗的有效時間會受影響，不排除日後疫苗會喪失保護力。他提到，如抗體長時間沒有減退，市民接種疫苗後的保護力或可長逾一年，現階段相信可以毋須每年接種疫苗。

不過，梁指出，目前本港的新冠疫苗供應數量，只覆蓋到全港人口的7分之1，未能達到群體保護之效，只能起到個人保護作用，冀政府可以在未來3個月至半年內，盡快爭取到足夠全港人口使用的疫苗抵港，對恢復經濟等方面才有較大作用。