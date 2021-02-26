地政總署收回西營盤土瓜灣土地重建　共涉地約5.4萬平方呎

地政總署今(26日)宣布，收回位於西營盤及土瓜灣的土地，以推行2個市區重建項目，涉地共約5.4萬平方呎。以上項目已先後納入市區重建局2017/18和2018/19年度的業務計劃，擬重建作住宅用途。

第一個項目地盤位於西營盤皇后大道西/賢居里。政府會根據《收回土地條例》收回項目地盤內合共67項私人物業權益。項目地盤面積約2.2萬平方呎，將重建作住宅用途，並附有零售/商業設施、長者鄰舍中心附屬場地及附屬設施。該地盤範圍也會興建政府垃圾收集站及公廁，以及公眾休憩用地。

第二個項目地盤則位於土瓜灣榮光街/崇安街。政府會收回項目地盤內合共307項私人物業權益；項目地盤面積約3.2萬平方呎，將重建作住宅用途，並附有零售/商業及附屬設施，亦會進行道路改善工程。

在收地公告張貼於該等土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶則可獲安置入住由房屋委員會或香房屋協會提供的公營出租單位，或獲發特惠津貼。至於合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。

受影響的住宅和商用物業業主及租戶如根據《收回土地條例》提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。