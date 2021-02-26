參與大埔非法集結罪成　廚工女社工同被判囚9月

網民前年8月5日發起「大三罷」，當日有示威者在大埔設置路障與警方對峙，有人更投擲汽油彈，警方驅散示威者時拘捕4名男女，控以他們非法集結等罪，其中兩名男子已認罪判囚，餘下兩名男女被告則否認參與非法集結罪，受審後今（26日）在粉嶺法院被裁定罪成，同被判監9個月。辯方為二人申請保釋等候上訴，最終被主任裁判官蘇文隆駁回。

今日聽取裁決的男女被告為23歲的姚志聰和26歲的郭煥琳。控方案情指，當日傍晚時分有數十名示威者在大埔超級城外的太和路堵路，有人大叫「黑警死全家」挑釁警方和用雷射筆照射警員，另有人投擲汽油彈，慶幸無人受傷。警方及後驅散示威者，並在集結人士後方拘捕兩名被告。

裁判官裁決指，兩名被告沒有穿上反光衣，也沒有記者證，故排除他們是記者。裁判官另否定二人只是在行人路旁觀的可能性，因為他們若身處行人路，在警方驅散時根本不會跑向馬路中央，加上他們均戴上頭盔，又備有手套，唯一可能性是他們與非法集結者同流合污堵路，擾亂社會安寧，他們備有手套是避免雙手被雜物弄傷，故裁定他們罪成。

辯方求情稱，男被告任職廚房工人，因案件而飽受精神壓力，已反省事件且有悔意，家人均對他讚賞有加，希望他盡快走出事件。至於女被告是註冊社工，但因案件影響而不獲僱主取錄，她已感到後悔，並且痛苦內疚，希望盡快重投並貢獻社會。辯方強調案中沒有證據顯示被告與暴力行為有關，希望輕判。