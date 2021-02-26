酒吧卡拉OK復業無期　業界轟政府懶理死活

港府允許餐飲、遊戲機中心、健身室等多場所重開，惟酒吧、會所、卡拉OK等卻被勒令繼續停業。復業無期的酒吧業界今日(26日)再次召開記者會，對政府表達強烈不滿及憤怒，批評政府妄顧業界生死，並向政府發表多項承諾協議 ，包括促請顧客安裝「安心出行」，以及安排員工每14天進行檢測等，促請政府允許業界能於下周復業。

香港持牌酒吧會所聯會創會主席梁立仁表示，過去一年以來，酒吧、夜店及卡拉OK等停業及限制營業時間的日子總共有329日， 即使過去業界代表多次向政府及當局反映苦況，復業的願望卻一一落空，令業界感覺被政府遺棄及漠視。

梁表示，目前業界早已水深火熱，倒閉潮爆發導致從業者數十萬個家庭生計嚴重受影響，批評政府屢次先向酒吧業「開刀」，放寬停業令則每次都「無份」，「要封就第一個封，放寬則無了期。」他估計目前有3成酒吧已結業，相信待當局允許重開時，過半數酒吧早已結業。

卡拉OK界代表RED.Mr.企業傳訊總監羅清瑤指出，業界已制定一系列防疫抗疫措施，包括設有獨立房間，顧客須互相認識才可共處一室等，促請政府重新檢討目前防疫安排，允許業界盡快於下周復業。