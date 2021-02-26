「Lunch哥」再涉官司禁足置地　聲言要上訴捍衞「食lunch」自由

「Lunch哥」李國永再惹官非，他因去年9月初的「和你Lunch」活動中涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，今（26日）在東區法院提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至5月7日再訊，因他須應付學校考試及優先處理早前涉滋擾陳彥霖母親的案件。他獲准以500港元續保，惟控方要求他暫時不得再踏足案發的置地廣場，他初時拒絕，在庭內公眾多番游說下才接受此項保釋條件。

18歲被告李國永，報稱學生，被控於2020年9月7日，在中環置地廣場地下，連同陳麗珍在公眾地方作出擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖破壞或激使他人破壞社會安寧。

控方在庭上提出新增保釋條件，包括暫時禁止被告再踏足置地廣場，被告起初一口拒絕，表示自己習慣和喜歡到置地逛街。主任裁判官錢禮即駁斥他可以去其他地方逛街，並警告控罪絕非輕微，井短暫押後案件讓他再作考慮。有公眾席人士力勸他接受條件，否則可能要還押。最終被告同意條件，但事後他在社交平台上表示會向高等法院上訴，捍衞自己「去置地食lunch」的人身自由。