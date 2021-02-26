警方打擊非法收債行動拘捕4人 年齡最細為16歲

非法收債案件有上升趨勢，新界南總區於去年區內錄得696宗與收債有關刑事案件，比去年上升6成。而今年截至昨日，新界南總區錄得130宗非法收債案，數目已佔去年2成。

新界南總區刑事部總督察庾博瀚指，有人在收債時使用嚴重暴力，其中上周有人在東涌使用氣槍企圖傷人，情況令人關注。

新界南總區刑事部，在本周一(22日)至昨日(26日)，聯同沙田、荃灣、葵青及大嶼山警區展開打擊行動，共拘捕4人，包括2男2女(16至51歲)。他們分別涉嫌與多宗非法收債的相關罪行有關，包括「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「盜竊」及「遊蕩」罪。據悉，部分被捕人士有黑幫背景，其中年齡最細的疑犯報稱無業，因為了報酬而犯案。行動中，警方檢獲多部手提電話、收債紙條、油漆罐及被捕人士的衣物。

案中受害人或其親屬於較早前借貸，因無力償還下，收到不同程度的滋擾，包括收債電話、短訊，以至寓所被人淋潑油漆。案件共有7名受害人，案中涉及借貸款項約138萬元。

新界南總區防止罪案辦公室，統籌各警區展開代號「保安員覺醒」行動，於本周到訪19個屋苑，向大廈保安員宣傳，截查可疑訪客及記錄資料的重要性。過往有大廈保安員成功截獲不法之徒及協助警方破獲相關案件。