應用科技提升效率　新車站環保智能化　港鐵與時並進　以客為本

港鐵公司植根本港逾40年，致力為乘客提供安全又可靠的鐵路服務，又投放大量資源持續提升不同設施，例如近年積極於各項服務上應用科技，提高營運表現和效率，包括協助進行維修、巡查及清潔等後勤工作；公司又從可持續發展方面着手，例如於車站設計上加入環保元素，達致節能減排；疫情下，港鐵公司又採取多項防疫抗疫措施，一方面保障乘客和員工健康，另一方面推出優惠，與市民和租戶共度時艱。

「港鐵多年來一直與時並進，以乘客為本，今次得到『超卓公共運輸服務大獎』，正正顯示市民對我哋服務質素嘅認同。」港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，近年各行各業均應用科技提升作業效能，港鐵公司亦不例外，一方面設立數據工作室，透過分析營運大數據監察設施；另一方面亦善用新科技設備，例如「車底智能檢測機械人」及實時監察設備等，加強預防性維修的能力，「透過科技嘅應用，令我哋可以更好監察鐵路設施嘅狀態，並喺有需要時預早做好保養維修工作。」

黃又指，港鐵公司銳意實施「現代化」和「智能化」，「我哋以啟德站作為智能化車站嘅試點，引入咗幾款智能機械人服務乘客，又會協助車站同事做巡查同清潔等等嘅工作。」

除了科技應用，可持續發展亦是港鐵公司的發展方向之一，以新車站顯徑站為例，車站不但設有大型的綠化天台，車站外牆亦安裝了由環保物料製成的遮光板，並採用半開放式設計，可充分採集天然光及通風，達到節能減排的效果，「未來我哋仲會不斷探討，喺可行情況之下試行更加多環保減碳措施。」

黃指，疫情反覆，作為日常最多人乘搭的公共交通工具之一的港鐵當然做足預防措施，除了加強網絡內的清潔消毒工作，亦為不同車站內過百部升降機加裝按鈕自動感應器，讓乘客不用以手接觸按鈕，減低感染機會。另外，港鐵公司又自行設立口罩生產線，以應付員工日常工作需要，致力保障員工及乘客的健康，「要借呢個機會好好多謝一班同事喺疫情期間一直緊守崗位，服務乘客。」

黃坦言，疫情下因而實施的相關社交距離限制措施，為社會各界及港鐵營運都帶來一定程度的影響及挑戰，惟港鐵一直重視及善盡企業社會責任，先後推出車費減免、商戶租金減免及其他社會援助措施，與本港市民攜手抗疫，「希望能夠同香港市民並肩而行，港鐵亦會不斷提升鐵路服務質素，令乘客有更好嘅乘車體驗。」

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