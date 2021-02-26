35+初選被捕者需提前報到　民研指未接獲通知要求再協助調查

在去年7月舉行的民主派「35+」初選被指涉嫌違反《港區國安法》，55名有份發起或參與初選人士上月被捕，負責設計初選系統的香港民意研究所（民研）亦遭調查，部分辦公室的文件及物品被檢走。對於獲保釋候查的多人今日（26日）接獲通知，需提前到警署報到，民研副行政總裁鍾劍華重申，其本人及主席鍾庭耀上月並無被捕，僅被要求檢助調查；又透露二人及民研並無收到警方通知，要求再次檢助調查。

此外，民研早前入稟高等法院，要求警方交還受法律專業保密權保障的資料、新聞材料以及其他超越搜查令範圍的資料，並要求法庭頒令禁止警方檢視或取用有關資料等。鍾庭耀透露，本周一（22日）接獲律政司來信，要求延長答覆期28日。他指出，雖然民研不願意押後，但向律政司一方表示願意答應要求，僅提出條件不能再押後；最終雙方同意延長答覆期21日，惟律政司可以在有需要時再申請延長。

警方國家安全處在1月6日展開針對民主派「35+」初選的拘捕行動，期間曾到民研位於黃竹坑及灣仔的辦公室進行搜查，並檢走部分物品。鍾庭耀早前透露，警方當時亦有到他的住所搜查，並檢走他的手機。而曾到灣仔警察總部協助調查的鍾劍華，早前強調已完全銷毀逾60萬名初選投票市民的個人資料。