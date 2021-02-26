北大嶼感染控制中心今啟用　接收最少5新冠患者

北大嶼山醫院香港感染控制中心今(26日)啟用，首階段提供48張病床。北大嶼山醫院副行政總監黃立己指，截至下午3時，醫院接收了5名新冠肺炎確診者，涉3男2女，年齡介乎25至58歲，當中4人由公立醫院急症室轉介，1人由檢疫中心轉送控制中心。

患者中有4人屬輕症，只須安排簡單藥物治療，其餘1人是中度患者，須接受抗病毒藥物治療。他解釋，由於社區治療設施不會接收中度患者，此類患者以往須入住急症醫院，控制中心啟用後，可接收中度患者，減輕公立醫院病床負擔，有助公院恢復正常服務。

他續稱，大部分16至65歲的輕度至中度確診者，經醫生觀察後，會轉送感染控制中心接收「住幾日先」，如病人其後病情轉差，出現肺片花、聞高濃度氧氣等情況，會轉送公立醫院治療。

被問到感染控制中心病人的出院準則，黃指其準則與其他公立醫院一樣，即滿足檢測兩次呈陰性、體內有抗體等條件便可出院。他預料，中心啟用後一段時間，或可接收更廣範圍的病人。

黃又提到，未來數日會密切監察疫情，並陸續將社區治療設施的病人轉到感染控制中心接受治療，目前社區治療設施有少於100名確診者，計及未來或有病人出院，料最終會有數十人轉到感染控制中心。