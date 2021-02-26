涉以調理農務公司名義騙抗疫基金　兩男女被控欺詐11萬元

兩人涉欺詐防疫抗疫基金資助，涉及金額總值11萬港元。他們分別被控欺詐及串謀欺詐等共3項罪名，案件今天（26日）在東區法院提訊，兩名被告暫時毋須答辯，案件押後至4月12日再訊，他們獲准保釋候審。

兩名被告依次為42歲男子李鈺楠及36歲女子余淑芳，他們面對共3項控罪。李被控一項欺詐罪，控罪指他在2020年3月23日至5月25日期間，虛假聲稱自己於大角咀大同新村大眾樓一個單位內營運電子產品零售公司「易搵公司」，令政府向他發放8萬港元資助。

李及余被控一項串謀詐騙罪，指他們在2020年5月10日至7月15日，串謀以不誠實手段欺詐特區政府，虛假聲稱李於大眾樓同一單位內營運一間名為「調理農務公司」的美甲店，誘使政府向他發放3萬港元資助。

余另被控一項誤導警務人員罪，被指在2020年8月27日在香港警務處新界南交通總部報案室內向女警何潔盈明知地提供虛假資料，即訛聲自己從來沒有把自己位於荃灣荃立方的美甲店「Art Nail」借給他人用作申請政府資助計劃。

據了解，李首先用一住宅地址虛假聲稱自己經營電子產品零售公司，騙取政府8萬港元防疫資助。其後，余同意向李借出自己位於荃灣的美甲店讓他拍照，李便用這些照片及同一住宅地址再次申請防疫資助，李同意事成後向余分享10%報酬，惟3萬款項未到手便被揭發事件。