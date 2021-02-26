內會通過修改議事規則　內務守則下周一生效

建制派計劃修改立法會《議事規則》和《內務守則》，防止議員拉布和發生衝突。立法會議事規則委員會提出8項修訂建議，並於今午(26日)的立法會內務委員會會議上討論，獲一致通過。內務委員會主席將於下月24日的立法會會議上，動議修訂《議事規則》的議案。至於部分與《內務守則》相關，即關於不容許議員在委員會會議上，在未經預告下提出動議等議案，則於周一會議生效。

議事規則委員會提出的8項修訂建議中，有3項屬《內務守則》，包括不容許在委員會會議上未經預告而動議議案、根據《基本法》第73條第(5)項及第(10)項和《立法會(權力及特權)條例》動議的議員議案的處理次序、以及對《內務守則》提出的擬議修訂，例如內委會主席可在財委會主席同意下讓會議延長不超過15分鐘。

會上只有建制派發言，均表示支持修訂，惟有部分議員認為有部份規定較嚴格。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓指，修訂將議員在各項議案的發言時間劃一縮短，其中在彈劾特首及修改《基本法》等有重大意義的議案均縮減至5分鐘，實屬太短。

對於外間認為修訂是「加辣」，議員梁美芬不同意，更指立法會於較早時分已提出討論，認為將處罰制度分級是在驅逐議員離場和報警中間增加墨落點。議員葉劉淑儀則認為，立法會秩序每況愈下，亦曾發生議員衝向主席台、掟蕉和水杯等事件，又形容議員的辯論太冗長，有部分法案亦因此而無法處理。

另外，內務委員會主席李慧琼指，政府將於下月24日立法會大會提交數項條例草案，並進行首讀、二讀等程序，故計劃於下月26日召開內務委員會，處理有關條例草案的工作。