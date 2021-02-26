學生刑毀行人路欄杆罪成　官指應判監禁式刑罰　

網民前年11月發起「三罷」，期間一名男學生在上水與3名人士拆毀行人路的欄杆被拘捕，他否認一項刑事毀壞罪，案件經審訊後，裁判官黃國輝今天（26日）在粉嶺法院裁定被告罪成，又指欄杆的用途是維護交通安全，以免行人亂過馬路，認為案件嚴重，應判監禁式刑罰，但考慮到被告案發時年僅19歲，決定先索取更生中心報告，再於3月11日判刑，期間被告還押。

被告張文軒現時20歲，他被控於2019年11月11日，在上水新運路和掃管埔路交界，損毀屬於香港特別行政區的金屬圍欄。控方案情指，一名警長當日早上6時許，駕駛警車前往粉嶺處理一宗有人投擲雜物落路軌的事件，當駛至本案現場時，警長看見被告等4名男子正在拆除和搖動欄杆，之後將欄杆放在地上。警長駛前並下車，4人見狀逃走，警長追着被告，被告失足跌倒，警長遂在同僚協助下制服被告。

裁判官裁決指，雖然警長下車前為觀察交通，視線曾離開過被告，不過時間少於1秒，不影響其證供。此外，辯方指警長供稱最初看見4人時，雙方距離20米，但在盤問下卻承認雙方實際距離為40米，質疑警長不可信，對此裁判官認為，20米只是警長最初的估算，但當他看過有比例的地圖後，才更正距離為40米，認為這不會影響警長可信性。裁判官裁定被告就是有份參與拆除欄杆的人，裁定他罪成。

辯方求情指被告現時在公開大學就讀，一直心繫社區，會為新來港學童補習，案發時只是受社會氛圍影響才犯案，但強調他並非想破壞社區。辯方強調被告只是將拆下的欄杆放在路邊，而非放在主要幹道，案情相對輕微，希望法庭判他非監禁式刑罰，讓他完成大學課程，貢獻社會。