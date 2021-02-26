籌備加國引渡聆訊　孟晚舟入稟香港高院要求滙豐交資料

中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟，被美國指控與華為利用香港空殼公司Skycom，向伊朗電訊商出售的電腦設備違反美國對伊朗的制裁令，並在有關的交易上欺詐滙豐銀行。她目前正等候加拿大卑詩省最高法院處理美國提出的引渡申請，昨日（25日）她更入稟香港高等法院，要求頒令滙豐銀行交出若干資料及文件，好讓她在引渡聆訊時使用。高院已排期於3月21日下午開庭，以非公開聆訊方式處其申請。

原告是孟晚舟，被告是香港上海滙豐銀行有限公司。入稟狀指，孟要求滙豐在法庭頒令後14天內，向她或其指定的律師樓披露存於滙豐的指定文件或紀錄。孟稱會在加拿大卑詩省最高法院處理美國提出的引渡聆訊申請時使用該些文件。

孟要求滙豐交出的文件，包括2012年12月至2015年4月期間，滙豐風險評估委員會中就華為技術有限公司、Skycom Tech Co Ltd(星通技術有限公司)及Canicula Holdings Ltd，有關合規、制裁、信貸、信譽風險的評估文件；有關風險評估委員會於2013至2015年間，評估是否繼續跟華為技術有限公司維持關係的相關資料；以及滙豐內部將上述3公司視為華為集團所有的相關文件。

據資料顯示，華為曾於去年底向英國法院提出同樣的要求，要滙豐控股提供相關的內部文件，惟最終被英國法院駁回，並要華為支付訟費。