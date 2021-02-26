元宵拜月老覓佳偶　黃大仙祠排長龍　愛侶祈情路順遂

今日(26日)適逢元宵節，黃大仙祠月老像及佳偶天成像今日終於開放予一眾善信參拜。廟內人潮湧湧，由月老像至門外更需輪候約30分鐘左右。隨緣樂助的善信可到月老像前獲廟方派發紅繩2條，一條可作飾物、自己保存，另一條紅線則可繫於月老及佳偶天成像之間。有情侶特地到場參拜，祈求未來情路順遂，亦有人嘆因家長壓力前來參拜，望盡快覓得佳侶；也有人聽聞黃大仙祠月老求姻緣靈驗，故特地請假前來參拜。

情侶蘇先生和黃小姐為讓感情更加順暢平穩而前來拜月老，因元宵節氣氛較好，輪候隊伍雖長，惟隊伍前進速度很快，即使天氣較熱亦不會太辛苦。往年也有到黃大仙祠參拜，但以求籤為主，今年元宵是首次到黃大仙祠參拜月老。

獨自前來的周先生則表示，因家庭壓力「想快啲識返個女朋友」。參拜前雖不太清楚拜月老流程，幸祠內指示清晰，故過程非常順利。今天除了拜月老外，他會到黃大仙祠攝太歲，祈求安心。對於廟內防疫措施，他認為用「安心出行」程式「有啲多餘」，使用人手登記較方便，廟方在防疫方面略有不足，如做分流會較好。

和朋友一起參拜的潘小姐則表示，因聽聞黃大仙祠月老非常靈驗，特地今天請假和朋友一同前來求姻緣。她期求自己「快啲搵到男朋友」，擇偶要求不多「啱Feel(感覺)就得」。