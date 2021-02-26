七旬花王認狎智障女　被判監14個月

72歲「花王」兩年前認識一名在麥當勞工作的輕度智障女子，兩人又交換電話並成為朋友。老翁其後藉口替女子按摩，把她帶往時鐘酒店大肆非禮。老翁早前承認一項非禮罪，今（26日）於西九龍法院被判囚14個月。

被告蘇永標，承認於2019年6月5日，在荃灣大河道一時鐘酒店內非禮當時23歲的女子X。辯方求情指，被告在性方面並無特別問題，他一生勤勞，是一名負責任的父親，他今次的行為亦令家人感到驚訝。辯方續指女事主是自願隨被告到賓館，他並無威逼及使用武力，當事主表示不願意後他隨即停手。辯方並強調單憑外貌，實難以察覺事主有何異樣，被告事後已覺後悔，希望法庭輕判。

事主的創傷報告指，她事後精神受創，對成年異性包括其父親，感到抗拒及不安，因而影響了她與家人的關係。而被告的背景報則指，他事發時並不知道X有智力問題，事後感到羞恥及難向妻子開口。

法官判刑時，斥被告透過請X飲茶及替她按摩，以利誘手段使她不知就裏地被侵犯，但考慮到本案不涉違反誠信及使用暴力，被告犯案時有使用避孕套等，判被告監禁14個月。

案情指被告當日約事主到酒樓飲茶，提出替X按摩紓緩疲勞。兩人之後到時鐘酒店，二人都脫掉衣服，被告觸摸及吻X的乳房及下體，又以陽具觸碰她私處下體。X表示不願意後被告才停手。X最終在母親追問下透露事件。