政府指新冠個案未斷尾　疫苗難當護照　旅遊氣泡尚待觀察

新冠疫情致本地旅遊業遭受重創，預算案提到將撥7億港元予旅發局助業界復甦，商務及經濟發展局今日(26日)舉行記者會交代有關詳情，其中與外地實行「疫苗護照」安排尤受港人關注，商經局局長邱騰華表示，未必可因接種疫苗，就可簡單地與外地「一步到位」、回復正常往來，他又引述世衞指，直至地區出現群體免疫前，仍需做大量防疫工作，故病毒檢測仍是重要指標。 他又解釋早前因公務未接種疫苗，將會安排接種，對疫苗種類沒有要求。

至於何時放寬本地遊以及開通「旅遊氣泡」，邱透露，近期曾與新加坡方面商討相關細節，但須視乎疫情而定，按目前香港的情況，新年後兩周無源頭個案平均每天仍達4至5宗，或會觸及「熔斷」機制，重啟「旅遊氣泡」存在不確定及不穩定性，故未有信心立即重啟旅遊氣泡，僅稱會密切留意情況，並繼續與其他地方商討安排。

惟有業界質疑，疫情下多項旅界盛事取消，旅發局理應仍未用完去年經費，為何增撥7億港元予旅發局，而非直接支援業界。邱解釋時指，政府對旅發局的額外撥款與去年相若，去年確有多項盛事無法開展，而旅發局會將去年未用完的撥款退還政府，故當局相信今年推廣活動需要的資源更大，故維持相若撥款，旅發局亦會將部分經費用作支援業界，例如繼續推出的「賞你遊」活動等。

另外，預算案中涉及香港港台未來一年的開支撥款較往年下跌4.6%，其中香港電台電視部更被大幅削減9.5%。問及是否以「削減開支」以懲罰港台。邱則解釋刪減開支是因應數碼電視推出，淘汰模擬電視之故。