應屆文憑試考生認拋垃圾堵路　獲准保釋候判

一名18歲男學生於去年5月10日，在旺角山東街將3袋垃圾拋出馬路以堵塞交通，他今日(26日)在九龍城法院承認一項在公眾地方造成阻礙罪。裁判官鄭念慈表明不接納他因一時鹵莽衝動犯案，將案押後至3月19日等候感化官及社會服務令報告判刑，期間准他繼續保釋。

18歲學生被告周天浩，承認於2020年5月10日，在旺角山東街59號外車道，無合法辯解而留下3袋垃圾，對人或車輛造成阻礙、不便及危害。案情指，當日大批示威者在旺角聚集，大叫反政府口號，有人用雜物堵路及焚燒垃圾。當晚約9時半，有便衣警員在山東街發現被告連同另外兩名男童走入後巷形迹可疑，之後見他們將一袋垃圾掉出馬路，遂將他們制服拘捕。3人當時身穿黑上衣及戴上黑色口罩，警誡下均保持緘默。

辯方求情指，被告為應屆中學文憑試考生，他與同案另外兩名男童事前並不相識，只因一時愚蠢衝動才犯案，如今他未投身社會便有案底，已是人生污點及懲罰。辯方大狀直言面對近兩年的社會事件：「自己做咗幾十年人都好大衝擊」，冀法庭考慮被告年輕，有更生的需要而給予輕判。

但裁判官指，被告當日身穿示威者常見的裝束，又戴上防鎅手套，並非毫無準備到現場，故不接納他是一時鹵莽衝動犯案。