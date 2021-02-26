政府不容許市民提取強積金周轉　工會促盡快優化

最新一份《財政預算案》提出為失業人士貸款提供擔保，貸款額上限8萬元，有失業市民就狠批計劃無用，擔心未來不能還款，要求取回強積金。有工會今與財經事務及庫務局局長許正宇會面，向局方提交優化強積金建議書，倡議政府另設「通脹+1%」保證回報強積金計劃，又要求儘早落實取消強積金對沖等。

工聯會強積金關注組召集人、工聯會理事長黃國表示，對於有意見提出容許提取強積金應急，此將令強積金累算權益流失，失去增值力，更有違退休儲蓄理念，反而政府應改善強積金回報不理想、行政費高、選擇少等問題，增強其保本增值功能及認受性。

此外，關注組早前調查發現近65%在職受訪者不滿強積金回報，超過72%認為追不到通脹是他們不滿主因。黃認為，要確保僱員供款免受通脹蠶食，其中一個可行方案是另設「通脹+1%」保證回報強積金計劃，在外匯投資基金基礎上設保證回報，回報率設定為香港6年複合通脹率加1%或外匯基金6年複合回報率，以高者為準。

黃提到，即使疫情影響經濟，外匯基金去年回報率亦達4.4%，而外匯基金2000年1月至2020年12月的21年年均投資回報率為3.95%，高過同期1.46%的通脹率，實質回報為2.49個百分點，具備足夠空間提供「通脹+1%」保證回報強積金計劃。

關注組另一副召集人、勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪則促請儘快落實取消強積金對冲是，指對沖問題不解決，僱員欠缺動力管好強積金。