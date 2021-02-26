警荃灣破和勝和毒品案　檢3600萬元K仔拘2男

警方毒品調查科人員經情報分析後，於昨晚(25日)7時許掩至荃灣大壩街，期間發現2名可疑男子，當時其中1人打開一輛私家車的車尾箱，另1人則將一個大型保溫箱放進去，警方於是上前截查，在保溫箱內發現5公斤懷疑「K仔」以及小量霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具。

警方經初步調查後，在附近河背街一個劏房單位內，另外檢獲56公斤懷疑「K仔」及一批毒品包裝工具，遂以「販運危險藥物」拘捕2名分別姓江(25歲)及姓王(23歲)男子，據悉其中1人有黑幫「和勝和」背景，2人被帶署扣查，案件將於明日(27日)早上在九龍城裁判法院提堂。行動中，一共檢獲61公斤懷疑「K仔」、小量霹靂可卡因及大量包裝工具，檢獲的毒品市值約3,600萬港元。

毒品調查科高級督察黃知雯表示，在涉事單位檢獲的懷疑「K仔」以兩個大型尼龍袋裝起，表面就如一批雜糧，而且尼龍袋未曾開封，現場亦有20多個可再封膠袋，每袋均裝有數百克懷疑「K仔」，懷疑有人已將毒品分拆好，準備流入本地市場出售。警方將繼續調查毒品來源及背後販毒集團的運作模式，不排除有更多人被捕。