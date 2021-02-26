政Whats噏：議員要求加開會議　邀候任廣播處處長促改革港台

劣迹斑斑嘅香港電台多次被批立場偏頗，近年更屢次被裁定違反廣播機構節目守則。檢討港台專責小組上個禮拜五(19日)發表管治及管理檢討報告，批評港台欠缺清晰嘅編輯問責制度。議員葛珮帆(EQ)同陳恒鑌今日(26日)去信立法會資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯，要求委員會加開特別會議，同時邀請商務及經濟發展局局長邱騰華同候任廣播處處長李百全出席會議，就報告展開討論。

兩人喺信件中提到，為咗確保港台會認真審視報告所列出嘅問題，並就報告訂立優先改革項目、行動計劃同工作時間表，全面落實報告建議，致力為市民提供優質嘅公共廣播服務，因此要求委員會加開特別會議討論。

其實喺今個月初，EQ都講過曾去信當局要求盡快另開會議討論港台嘅問題，不過會議都未開得成，又有另一則投訴，就係關於港台電視節目《鏗鏘集》喺舊年12月14日播出有關屯門青山灣入境事務中心嘅節目，有紀律部隊工會批評內容涉失實同埋偏頗，令有關部門好憤怒。

何君堯當時就話，本身係打算喺今年4月份討論港台嘅事，不過期間就出現更多有關港台嘅投訴，認為有必要提前喺下個月討論。