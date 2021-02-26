警冚葵涌及荃灣4非法麻雀賭檔　拘42人兼發告票

疫情依然嚴峻，不法分子卻罔顧公共衞生，非法經營賭博場所，恐成播疫溫床。葵青警區反黑行動組根據線報及深入調查，今日(26日)下午4時展開「犁庭掃穴」行動，在區內打擊非法賭博，搗破3個唐樓樓上單位麻雀賭檔，拘捕10男20女共30人(35至78歲)。

葵青警區反黑組陳尚澧督察表示，3男1女涉嫌非法「經營賭博場所」被捕，沒有黑社會背景，另外26名男女賭客涉嫌「非法賭博」及違反禁聚令遭票控。行動中，警方檢獲10張電動麻雀枱、20副麻雀及5千港元現金賭款。涉事單位面積200至300呎，3個場所沒有關連，主要客人為街坊，相信開業1至2個月。

另外，今晚9時30分，荃灣警區特別職務隊突擊搜查荃灣海壩街107號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名姓黃(71歲)男子，涉嫌「經營賭博場所」，6男5女賭客(43至86歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」。12人同時涉嫌違反禁聚令，警方向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲5張電動麻雀枱、10副麻雀及約11,000港元現金賭款。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增加財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。