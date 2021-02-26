單位內藏白電油玻璃樽　律政司就脫罪5人提上訴

警方前年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等可疑物品，單位租用人及屋內5人被控串謀暴動及非法集結罪。區域法院法官沈小民經審訊後，早前裁定全部被告罪名不成立。律政司表示，有關法官於本案就第一至第五被告作出無罪的裁決，律政司已經根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式提出上訴。

案中6名被告為23歲電競選手張浩輝、21歲學生胡凱富、21歲文員陳子斌、25歲文員蘇美莉、17歲學生李盈莉及24歲無業的沈卓勤。他們早前被控於前年9月28日至10月1日，在香港串謀他人參與暴動及非法集結。

控方指，前年10月1日凌晨，警方突擊搜查涉案單位，發現內有防毒面具、黑衫、護目鏡、電筒、對講機、十數個空樽及打火機、5瓶白電油、100條布條，以及7個載有伸縮棍等。該單位與示威地點接近，相信是為儲存示威物品，及為示威者提供休息地方，單位內亦有製造汽油彈的材料，相信各被告參與或準備參與暴動。

沈小民就「串謀」及「不法協議」的法律原則提出疑問，提出被告當中是否有可能「純粹想參加有不反對通知書嘅遊行，見唔對路就走人」。沈又指，控方請求法庭從單位搜出的物品作推論，單位是用作儲存示威物品、及供示威者休息之用，但控方提供的證供不足以令他作出唯一合理推論，肯定在單位內被捕的5名被告從事非法活動，故判他們全部無罪。

案件編號：DCCC908/2019、918/2019