政Whats噏：福利政策做得差　羅致光被轟離地猶如身處冥王星

有議員要求何啟明無論搭穿梭機抑或坐火箭，都要捉離地到冥王星嘅羅致光去開會。

現屆政府過去一直被轟離地，但議員批評官員離地嘅程度，可能有新嘅標準。今日(26日)立法會一個小組委員會上，多名議員不滿勞工及福利局局長羅致光唔肯出席會議，又鬧爆本港長者福利政策做得太慢，又唔肯援助失業市民，炮轟羅不食人間煙火，離地到喺冥王星！

會議一開始，議員鄭泳舜（Vincent）就批評羅缺席會議，又乘機痛斥勞福局唔肯搞失業援助金、60至64歲「兩蚊搭車優惠」又做得太慢。副局長何啟明就答話局長都聽到意見，又強調喺局內有作討論，無論由局長答抑或由佢答都冇乜差別。Vincent當然不滿，叫局長得閒落吓區、感受吓民間疾苦，又批評政府做事態度，形容若果有決心做，就算有100樣困難都做得到，仲叫政府就算唔做，至少都應該講吓人話。而何就繼續幫上司辯護，話佢都願意落聽市民意見喎。

Vincent就愈講愈扯火，指何作為副局長，起碼仲係地球人，但就鬧爆羅作為局長，唔止喺火星，而係遠在冥王星，炮轟佢不食人間煙火，仲叫何諗吓辦法，坐穿梭機又好，坐火箭又好，都要捉返喺冥王星嘅局長返嚟，等佢知道地球發生乜事。何回應時就講笑話，覺得所有人都係地球人嚟嘅，冇人會係外星人咁話。

作為該小組主席嘅柯創盛（柯仔）亦強烈不滿羅冇出席會議，質疑政府係咪真係有心改善行政立法關係，仲大數勞福局嘅文件無回應議員早前嘅要求，狠批當局Hea覆。佢又提到，政府依家一再強調行政主導，寄語做事時要更加有為，最緊要食人間煙火。何再答多次嘴，笑言佢哋平時都要食熟飯，都係人間煙火喎。

另一位議員郭偉強，就狠批政府做事踢一踢、郁一郁，又指斥當局成日形容改動政策會牽一髮動全身，笑言係咪仲要搵返條頭髮喺邊，嘲諷政府莫非真係咁弱雞？佢又重提政府曾承諾會喺「智方便」中加入長者福利措施，批評到依家都無影，仲話當局最終是否答應議員嘅要求，都要得局長首肯，叫下次都係搵返局長上嚟，否則只係棧搞。最終柯仔就提出叫秘書去信羅或政務司司長，敦促羅下次嚟開會，獲得在席議員一致通過。