騙徒網購疑製假入數紙呃貨　逾10店中招

近年網購盛行，惟近日卻有騙徒伺機出動，疑製作假入數紙詐騙。據了解，騙徒利用電腦改圖，改動入數紙的銀碼，再向店主出示有關證明，訛稱已經轉帳，有店主未有為意，將貨物交給對方。騙徒拿取貨物後，再轉售套現。據悉，受害的店主在網上組成「苦主大聯盟」，相信至今已有逾10網店中招。警方已接獲一名網店負責人報案，正追查案件。

其中一名經營售賣服裝的網店女負責人，上月接到一名客人兩次訂單，購買手袋及銀包，合共約3,000多港元。該客人先後發送兩張入數紙相片，證明已轉帳，幸好該負責人寄貨前檢查戶口，發現無收到該兩筆款項，她經仔細檢查後，懷疑入數紙被改動。惟有美容店不幸連還中招，負責人未有發現入數紙有異，兩次寄出美容產品，損失近3,000港元。

警方今(26日)回覆東網查詢時表示，旺角警署於2月9日接獲一名23歲網店女負責人報案，指去年11月至12月期間，2名顧客在其網店選購多項產品後，發送懷疑虛假的櫃員機轉帳證明，惟報案人當時未有核實轉帳證明，並向兩名顧客寄出產品。報案人上月核數時發現2名顧客未曾轉帳，懷疑受騙遂報案。經初步調查後，事件列作「以欺騙手段取得財產」，由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。