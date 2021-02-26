15大廈新增確診個案 曾身處指明地方人士須強檢
2021年02月26日 23:54
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君頤峰第2座人士需接受強檢。
政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士接受檢測。
1. 何文田愛民邨衛民樓
2. 何文田君頤峰第2座
3. 深水埗石硤尾邨第21座
4. 深水埗石硤尾邨第22座
5. 深水埗石硤尾邨第23座
6. 深水埗石硤尾邨第24座
7. 深水埗石硤尾邨美薈樓
8. 美孚新邨第8期百老匯街122-124號
9. 彩虹彩興苑彩蕎閣
10. 樂富樂富邨樂民樓
11. 觀塘秀茂坪邨秀康樓
12. 九龍灣宏光道15號君立酒店
13. 馬鞍山觀瀾雅軒第4座
14. 東涌裕泰苑B座
15. 灣仔駱克道72-86號熙華大廈B座
明日(27日)在下列地點會增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的居民及工作人員：灣仔熙華大廈、樂富邨樂民樓、秀茂坪社區會堂、彩虹彩興苑、何文田君頤峰、美孚新邨第8期、石硤尾邨第23座、馬鞍山觀瀾雅軒、東涌裕泰苑。
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