15大廈新增確診個案　曾身處指明地方人士須強檢

2021年02月26日 23:54
  • 東網電視
    更多新聞短片
    君頤峰第2座人士需接受強檢。
    政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士接受檢測。
    1. 何文田愛民邨衛民樓
    2. 何文田君頤峰第2座
    3. 深水埗石硤尾邨第21座
    4. 深水埗石硤尾邨第22座
    5. 深水埗石硤尾邨第23座
    6. 深水埗石硤尾邨第24座
    7. 深水埗石硤尾邨美薈樓
    8. 美孚新邨第8期百老匯街122-124號
    9. 彩虹彩興苑彩蕎閣
    10. 樂富樂富邨樂民樓
    11. 觀塘秀茂坪邨秀康樓
    12. 九龍灣宏光道15號君立酒店
    13. 馬鞍山觀瀾雅軒第4座
    14. 東涌裕泰苑B座
    15. 灣仔駱克道72-86號熙華大廈B座
    明日(27日)在下列地點會增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的居民及工作人員：灣仔熙華大廈、樂富邨樂民樓、秀茂坪社區會堂、彩虹彩興苑、何文田君頤峰、美孚新邨第8期、石硤尾邨第23座、馬鞍山觀瀾雅軒、東涌裕泰苑。
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease