15大廈新增確診個案　曾身處指明地方人士須強檢

政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士接受檢測。

1. 何文田愛民邨衛民樓

2. 何文田君頤峰第2座

3. 深水埗石硤尾邨第21座

4. 深水埗石硤尾邨第22座

5. 深水埗石硤尾邨第23座

6. 深水埗石硤尾邨第24座

7. 深水埗石硤尾邨美薈樓

8. 美孚新邨第8期百老匯街122-124號

9. 彩虹彩興苑彩蕎閣

10. 樂富樂富邨樂民樓

11. 觀塘秀茂坪邨秀康樓

12. 九龍灣宏光道15號君立酒店

13. 馬鞍山觀瀾雅軒第4座

14. 東涌裕泰苑B座

15. 灣仔駱克道72-86號熙華大廈B座

明日(27日)在下列地點會增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的居民及工作人員：灣仔熙華大廈、樂富邨樂民樓、秀茂坪社區會堂、彩虹彩興苑、何文田君頤峰、美孚新邨第8期、石硤尾邨第23座、馬鞍山觀瀾雅軒、東涌裕泰苑。