東方日報A1：7天內接觸疫患一律坐疫監　同事家屬要連坐

新冠疫苗效用成疑，港府早前購入中國科興疫苗昨起開始接種，惟港人接種意欲低，難起群體免疫效應，且疫情近日現反彈迹象，遠水不能救近火，港府昨宣布正研收緊檢疫及檢測安排，提出3大辣招。包括將源頭不明個案患者的密切接觸者擴大至患者發病前7日的人；如患者的密切接觸者出現病徵，其家居接觸者都需到檢疫中心坐3天「疫監」；至於工作地點出現一宗確診則須強檢。有醫界批評相關措施對市民造成困擾，估計從密切接觸者的家人所覓得的確診個案不多，建議政府衡量成效。另有議員批評相關措施是後知後覺，認為第4波疫情已持續3個多月才加強防疫措施是太遲。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港最近確診個案有三至四成都是源頭不明，故當局正進一步研究收緊源頭不明個案的密切接觸者追蹤工作，包括將患者密切接觸者檢疫安排由患者發病前兩日擴大至患者發病前7日的人。張指，由於無法確定密切接觸者有否接受病毒檢測，加上潛伏期大部分都是7日內，故研究一律送檢。至於本地有關連個案，即有源頭的個案則維持不變，沿用發病前兩天的密切接觸者送檢。

張又指，如密切接觸者出現病徵，其家人要檢疫3天。她解釋，以往密切接觸者需待初步確診結果，其家人才會被列密切接觸者，會出現最少半日遲緩，新措施下，密切接觸者只要有病徵，其家人便須檢疫3天後方可離開。

至於工作場所方面，張指由於發現很多公司都出現確診個案，故正研究收緊所有工作場所有一宗確診個案都要接受強制檢測。至於一些小型公司有確診個案，則全部人要接受檢疫。

對於當局研究加強疫監措施，將密切接觸者的家居接觸者送往檢疫中心隔離，感染及傳染病專科醫生林緯遜認為做法「有少少嚴謹」，並預料從中找到的個案數量不會太多，對市民亦會構成不便。他又指，當局若實行有關措施，要衡量會否很快「塞爆」檢疫中心，他舉例提到近日尖沙咀K11 Musea商場「名潮食館」的群組，若他們的家居接觸者均要入檢疫中心，人數亦不少，建議當局要認真衡量。

對於收緊工作場所檢疫安排，呼吸系統專科醫生梁子超指由於病毒檢測本身有一定檢測不準的可能，加上病毒潛伏期長達7日，故工作場所整體檢疫一次未必有用，促政府考慮將密切接觸者病毒檢測的密度加大，即使第一次檢測未有確診，仍要再覆檢，「做多幾次」。

議員柯創盛則認為現時第4波疫情已持續3個多月，政府才宣布推出相關措施是後知後覺，批評早前疫情緊張時措施未能貫徹到底，「該做唔做，唔該做就做」，如可早點推行會較好。柯又指，相信市民會了解政府難處，不會感到擾民，但希望實行時不會有「甩轆」。

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