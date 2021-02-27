Dr.東：節日聚餐欠節制易食滯　中醫建議少食多餐勿亂飲涼茶

新春佳節已過，不少人在連串節假日中都有聚餐，近日更因晚市堂食放寬，部分市民報復性消費大吃多餐，以致飲食失調。註冊中醫師許懿清指，節日食物大都有過於豐富或營養過剩、燥熱或難消化等情況，俗語所說的「食滯」，在中醫又稱為「食積」，其症狀包括食欲不振、胃腹脹痛、舌苔厚膩、噯腐吞酸、便秘或腹瀉等。

食滯一般分為虛寒、虛熱、實熱、實寒四大症型，還可以細分為濕熱型、寒濕型、肝鬱氣滯型等，香港最常見的有濕熱和實熱。許解釋，實熱者嗜煎炸辛辣、熱氣的食物如薯片、鐵板燒、榴槤、芒果、花生等，其症狀包括噯腐吞酸、大便酸臭糜爛或質硬秘結、有口氣、舌紅苔黃等。而濕熱型常見於嗜冷飲、煎炸辛辣食品的患者，症狀有皮膚油膩、易餓易滯、有口氣、生痤瘡等。

許表示，食滯的主要病是飲食不節制、暴飲暴食，又或是進食太多難以消化的食物，令消化系統超負荷。如果不幸食滯，最首要的就是清淡飲食，例如白粥、瓜菜，並飲用足夠的水，確保大便暢通。患者甚至可以考慮斷食，即一天只有8小時進食，16小時不進食。她又建議於白粥加鹽，以保持電解質平衡。不過，如果節食多日無改善，就應求醫。而最嚴重的情況，是誘發急性胰腺炎、膽囊炎等疾病，情況不容忽視。

至於日常生活，又可以如何避免食滯呢？許強調，其實只要保持節制、留意身體情況，就毋須戒口。她建議市民少食多餐、睡覺前避免進食，最重要是保持平衡。例如晚餐將會豐盛，早午餐就應清淡，果腹就可；甜膩、煎炸的食物都應該分開幾餐進食，以免消化系統超負荷。她又建議進食菠蘿、木瓜等幫助消化的水果，普洱茶也有這個功效。

許續指，很多人食滯，便以為是熱氣，大都自行飲涼茶清熱，但涼茶並非人人適合。她憶述有一位體寒的婆婆食滯，她自行飲用涼茶後，感覺舒服了，便繼續大魚大肉，但她的消化系統尚未恢復，且涼茶太寒，導致咳嗽。許指，體寒人士應服用溫性的藥物，才有效治療食滯，所以服用任何藥方之前，必須清楚自己的體質，並尋求中醫的意見。

中醫推介兩款消滯茶

消滯化積茶

材料：山楂、麥芽、穀芽、稻芽各3錢；雞內金4錢；水1.5升

煮法：所有材料以大火煮滾後，改文火煮半小時，隔渣可享用

服法：每日一劑，見效即停。如服3劑仍未見效，應即求醫

功效：鮮膩去積，消滯

備注：麥芽會回奶，正哺乳的婦女應避免

和胃化氣消滯茶 (長期病患者、懷孕 先問中醫師)

材料：木香1錢；神曲1磚；甘草2錢；春砂仁2錢；薏苡仁3錢；陳皮1錢；紫蘇葉2錢；水1.5升

煮法：所有材料以大火煮滾後，改文火煮半小時，隔渣可享用

服法：每日一劑，見效即停。如服3劑仍未見效，應即求醫

功效：化胃氣，改善胃脹、腹脹、消化

備注：長期病患、懷孕者，應先諮詢中醫意見。