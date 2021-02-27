警冚東九龍無牌樓上吧拘80人最細15歲 派對房間9客收告票

警方東九龍總區，在今日(27日)凌晨零時，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，探員根據線報調查，突擊搜查新蒲崗大有街36號、觀塘開源道47號及觀塘鯉魚門道2號合共4個單位，搗破3間無牌酒吧及1間違規經營的派對房間，行動中共檢獲約700罐啤酒及115瓶烈酒，總值約64,500港元。

8名酒吧男負責人(15至33歲)，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。3個無牌酒吧內的43男29女酒客(19至49歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書，每位罰款5,000港元。

與此同時，探員在大有街36號的無牌酒吧內，檢獲3支含有可卡因的香煙，單位內7名女子(19至29歲)涉嫌「管有危險藥物」被捕。

另外，探員巡查一間在鯉魚門道2號一間派對房間時，發現9名女顧客(21至42歲)涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）；她們被警方發出定額罰款通知書，各人須繳付罰款5,000港元。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。