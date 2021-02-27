服務市民　回饋社會　香港賽馬會陪港人共度逆境

屹立香港136年的世界級賽馬機構——香港賽馬會（馬會），一直以結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩，以及慈善及社區貢獻的獨特營運模式，實踐「致力建設更美好社會」的宗旨，為廣大市民提供賽馬娛樂，同時回饋社會。今年，馬會於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2020」 獲得「超卓社區關懷及貢獻大獎」，絕對是實至名歸！

由馬會現職及退休同事組成的義工 隊，自2005年成立以來，一直關懷及服務社區，服務對象包括長者、青少年和少數族裔。義工隊亦會因應各地區的情況，跟區內不同團體籌組及設計活動，讓服務更切合受眾的實際需要。2019年，馬會榮獲 義務工作發展局「第八屆香港傑出義工獎」 頒授企業獎，以表揚機構積極推動義務工作的熱誠及創造力，足證馬會及義工隊對公益事業的貢獻。

香港賽馬會公共事務部主管（企業及 慈善傳訊）陳文端女士表示：「很高興獲得首屆超卓品牌大獎的社區關懷及貢獻大獎，感謝《東方日報》、評審委員，以及投選香港賽馬會的市民。2020年，受新冠肺炎疫情影響，經濟、民生受到嚴重打 擊，馬會與整個香港社會一樣，度過相當困難的一年，但馬會以嚴謹的措施應對，疫情期間沒有停止一場賽事，得以繼續為社區及慈善作出貢獻，因此這個獎項可以說是馬會對社區貢獻的肯定。」

事實上，在過去一年，馬會緊守崗位，實施多項嚴謹的防疫措施，保障顧客、會員、員工和騎練人員的安全健康， 所以疫情期間仍能「馬照跑」，藉以維持稅款及慈善捐款，亦令員工的生活得到保 障。陳女士解釋：「馬會堅持兩大重要原則：第一是舉行的活動絕不能構成任何公共衞生危機，第二是要保障員工和客人的健康，所以需要事前進行詳盡透徹的風險評估，其中一項措施是建構『賽馬防護泡』，以保障騎師及其他賽馬相關持份者 的安全。」

過往，馬會每年交予政府的稅項約240億港元，雖然2019/20年度受到疫情影響，稅款仍接近200億港元，而透過馬會慈善 信託基金的捐款亦達到40多億港元。原 來馬會每年會將約90%的稅後盈餘撥捐其下的慈善信託基金，該基金致力與政府、非政府組織及社區機構攜手改善港人生活質素，為有需要人士提供支援，並適時開展項目，回應社會所需。舉例，在疫情期間，馬會以「快、準、新」的策略，自2020年2月起推出一系列措施，支援社區應對疫情帶來的挑戰。直至2020年12月，馬會就疫情批出的捐款近10億港元，透過 不同計劃向社福機構、學界、體育及藝術界、基層家庭及長者等有需要社群，給予及時、適切與創新的支援，已有超過100萬人受惠。

即使未來充滿挑戰，馬會仍會透過其獨特的綜合營運模式，創造經濟及社會價值，並透過稅款、慈善捐款及提供就業機 會，持續貢獻社區。縱然疫情帶來的影響難以預期，但面對逆境，馬會將貫徹「致 力建設更美好社會」的宗旨，堅守信念、緊守崗位，在「疫」境中繼續駿步向前，與市民同心同步同進，共創更好未來。

《超卓品牌大獎2020》得獎結果已經揭曉，立即click入