延誤2日復必泰疫苗終抵港　市民下周可預約

內地復星醫藥及德國BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗今早(27日)約10時半抵達香港國際機場。公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始到場視察，載有疫苗的拖車經過時，眾人一度向疫苗拍手，其後拍攝大合照後上車離開。

政府其後發稿指，首批100萬劑復必泰疫苗會從德國分兩班航班運送到港，今日抵港的疫苗有58.5萬劑，首批餘下劑量將於下月初運送抵港。

政府發言人指，將於下周開放網上預約系統，讓市民預約接種復必泰疫苗，但由於復必泰疫苗的冷鏈管理要求較高，亦需要正確的解凍程序，為了確保疫苗質素及接種程序符合要求，疫苗的接種會在社區疫苗接種中心進行，首階段會先開放7間由醫院管理局負責營運的社區疫苗接種中心，其後陸續開放其餘的疫苗接種中心。

復必泰原訂本周四(25日)抵港，惟疑因文件問題，延至昨日(26日)才付運，較原定時間遲了兩日運抵。由於該款疫苗須儲存在的攝氏零下75度的環境，故疫苗運抵機場後，工作人員隨即對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準，政府亦已安排把疫苗存放在香港的指定儲存倉，而所有疫苗亦會放入經驗證的冷藏櫃以確保其在藥廠指定的溫度妥善保存。