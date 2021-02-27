研累進制差餉繳納責任轉至業主　陳茂波否認等同資產增值稅

差餉制度自1995年以來沒有重大改變，新一份財政預算案提出研究引入累進制差餉， 即較高價值物業或高層靚景單位，差餉徵收率會更高，並考慮把繳納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主。財政司長陳茂波今早(27日)在電台節目表示，差餉制度長時間無檢討，未來會一併研究豁免或寬減自住業主繳交累進制差餉，但強調措施要考慮當局的行政成本、市場接受程度及看法，他不認同累進制差餉等同資產增值稅。

他認為，值得探討是否按負擔能力考慮，例如愈貴的物業，徵收的差餉比率就高些，但涉及累進制差餉設立多少層、稅率是多少等仍屬言之尚早。

至於財政預算案建議將股票印花稅0.1%提高至0.13%，陳茂波重申不會影響本港國際金融中心的地位，認為投資成本不是要「鬥平」，而是要提供更多投資產品，指本港印花稅雖然不算便宜，但外地投資有股息稅、資產增殖稅等，因此本港仍有競爭力。他又指，本港在債券南向通及北向通開通後，成交額增加45%，去年每日平均過千億港元成交，之後政府會繼續發展債券市場等， 提供更多投資產品。

另外，政府計劃增加股票印花稅，外界認為此導致股市大跌。陳茂波解釋包括美國、日本、韓國等的股市均下跌，市場分析是由於美國長期債息飆升。另一方面，是受過去連續多月，全球市場採取量化寬鬆所致。陳重申市場「有升有跌」很正常，並已與證監會接觸，了解到本港股市交投暢順，沒有任何需特別注意的地方。