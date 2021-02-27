科興疫苗接種第2日　人流減少　有市民憂敏感沒有接種

今日(27日)是新冠肺炎疫苗接種計劃第二天，在早上約9時，官涌市政大廈的疫苗接種中心門外有約20人排隊，未見第一日的長長人龍。中心整體運作大致順利，但有市民對疫苗抱有疑慮，不清楚身體情況是否適合接種，到場詢問工作人員後，決定先諮詢醫生意見才打疫苗。

由於今日人流相對較少，首批人流疏導後，接種者平均約半小時至45分鐘便完成整個流程。市民葉女士屬於60歲以上長者優先群組，她接種後表示流程暢順，指示清晰，過程沒有不適，而且約半小時就完成注射，惟她反映日前預約時花了約2小時才成功進入網站。

市民胡先生對疫苗抱有憂慮，今早特地到中心詢問工作人員。他本身有敏感，身體日前也出過狀況，擔心自己不適合接種疫苗，而工作人員只叫他諮詢家庭醫生意見。他指，雖然政府有不少宣傳，但人人身體情況不一樣，難以一概而論，因此對接種疫苗相當謹慎，會先問醫生才決定接種與否。

余生余太同樣屬長者優先群組，被問及為何選擇科興疫苗，余太指「我問過我嘅專科醫生，佢話科興最適合我打，所以我聽佢意見揀呢隻。」譚小姐也陪同七旬母親到場打疫苗，她認為打疫苗是公民義務。被問及科興疫苗保護率只是約50%，譚指「咪當流感針打囉，年年都要打，今年得50%，出年就會高啦」，認為疫苗始終有用。