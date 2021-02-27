區議員宣誓無特定追溯期　曾國衞：或需考慮過往言行

政府修例規範區議員宣誓安排，政制及內地事務局局長曾國衞不同意是「秋後算帳」，強調無針對任何區議員，而修例亦無設立特定的追溯期，惟他補充或需按實際情況，一併考慮區議員過往的言行。

曾國衞今早(27日)在電台節目上表示，修例並非打壓異見人士，指可接納公職人員持有不同意見，惟不可進行危害國家安全的行為。他舉例指「一個人話愛你」，可以為對方好而提忠告，但不會存心作傷害，否則說不上是愛他，對人如是、對國家亦如是。

此外，修例並無設立特定追溯期，但曾表示或有需要視乎相關行為的連貫性，會一併考慮過去的言行作整體考慮。他舉例指若有關人士於宣誓前一日，仍宣揚港獨，監誓人會考慮他是否真誠宣誓。對於外界建議設立監誓委員會，曾指選舉主任並非「單打獨鬥」，但指對任何有關完善選舉制度的建議均樂意研究。

曾國衞又指，本港過去發生的亂象是源於很多問題無好好解決，加上有別有用心的人推波助瀾，以致衍生修例風波等暴力示威情況，若不解決問題，黑暴或會捲土重來，甚至越演越烈，「出現咁嘅情況我都移民啊唔係講笑」。