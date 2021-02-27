美起訴居港華商　涉竊取通用電氣機密技術

美國司法部周四（25日）起訴一名居港的中國籍商人，指他涉嫌串謀竊取商業機密，在2017年3月至2018年1月期間，與美國工業巨頭通用電氣一名員工合謀，竊取該公司價值數百萬美元的碳化硅敏感技術，並尋找投資者，企圖在內地生產及出售。

司法部周五（26）發聲明指，涉案的64歲男子吳志龍（Chi Lung Winsman Ng，音譯），至少與一名在通用電氣工作了7年的員工合謀，竊取該公司半導體場效電晶體（MOSFET）技術的商業機密，打算成立一間初創公司競爭。二人於2017年8月在內地會面，並向當地的投資者推銷，指其公司擁有的資產估值1億美元（約7.8億港元），可於3年內回本，尋求對方注資3,000萬美元（約2.34億港元）。

吳志龍目前仍未被捕，一旦被定罪，最高刑罰是判囚10年及罰款25萬美元（約195萬港元）。司法部表示，暫未有證據顯示相關技術已轉移給內地公司，包括吳志龍打算成立的初創公司；又強調竊取商業機密是美企面對的持續威脅，當局會盡全力阻止這些破壞經濟的不法行為。