劉澤星指2款已抵港疫苗均達世衞標準　成效難作比較

新冠肺炎疫情肆虐逾一年，惟早前率先抵港的科興疫苗保護率只達50.38%，僅通過世衞規定疫苗有效率須達50%的審批標準門檻。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早(27日)在電台節目表示，難以用「簡單的數字」去比較科興疫苗，及由內地復星和德國BioNTech研發的「復必泰」疫苗成效，因為相關的臨床研究在不同的時間及地方進行，而對象的組別如人數、性別丶年齡，職業，以及結果的定義標準都可能存有差異。他認為最重要是疫苗安全、保護率達致世衞標準要求。

至今全球220多個國家有超過1.17億人確診，240萬人死亡；劉認為，注射疫苗有助控制疫情，指目前全球已有逾2.1億人接種首劑疫苗，如英國已有超過1,800多萬人接種，整體效果安全有效。至於本地接種疫苗後的安全性及效率問題，他指政府有一套機制及專業人員監察，若發現有任何偏差，相關委員會將即時作應變。

劉又提到，長者宜優先接種疫苗，只因一旦確診，65歲或以上長者的死亡率相對較高，大概9%，而直至本周四(25日)早上本港198名死亡患者中，170名屬65歲或以上長者。他舉例指，以色列從去年12月中起，有超過80%的60歲以上長者接種疫苗，最新數據顯示以色列長者感染的比率呈下降趨勢，當中60至79歲長者減低約4成，而80歲或以上則減少約6成。