疫苗注射預約系統混亂難用　有人揀錯場地　有人摸門釘

港府開展疫苗接種計劃已踏入第二日，今日(27日)縱細雨綿綿，東網記者現場所見，仍有數十名市民提早到場、冒雨於香港中央圖書館門外排隊等「打針」。有市民專程來到，但因無預約而未能接種，失望而回。有接種人士表示，因科興較早抵港便打科興，未有特意「揀針打」。有長者則認為接種疫苗是為了保護自己，希望社會經濟盡早回復常態。

白行一趟的鍾先生特地到中央圖書館希望接種疫苗，他指因今天有空，原本期望接種「復必泰」疫苗，但因科興較早到港便先接種科興。然而現場被告知需要網上預約，令他覺得「好麻煩」，無法接種疫苗亦讓他非常失望，打算以後再到毋須網上預約的私家診所接種「復必泰」疫苗。

市民伍小姐陪同丈夫一同前來，她表示沒有特別揀選接種哪一款疫苗「見佢(科興)早啲到咪早啲打囉」，惟網上預約時網頁「塞晒車」，須等候半小時才成功預約，原本希望預約柴灣區的普通科門診，又因系統混亂最後只能預約到中央圖書館名額。

市民姚先生認為接種疫苗是保護自己，「盡市民責任」，他期望接種疫苗後，社會經濟盡快回復，港人也能回復正常生活、早日通關。他指接種過程也頗流暢，醫護人員亦很細心，接種後沒有不良反應，與平常接種流感疫苗無異。