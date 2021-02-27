增18間食肆上疫榜　「名潮食館」確診者曾訪多間餐廳

政府本月18日放寬晚市堂食後即爆食肆群組，昨日(26日)本港新增24宗新冠肺炎確診個案，而尖沙咀K11 Musea商場「名潮食館」的染疫人數至昨日為止已累計高達30人。衞生防護中心昨晚更新患者行蹤，有多18間食肆上榜，其中曾到「名潮食館」的確診者到訪多家餐廳，包括國際金融中心(IFC)商場的Greyhound Cafe，和灣仔金記冰室等。

衞生防護中心資料顯示，一名居於馬鞍山觀瀾雅軒4座的42歲男患者曾到過K11 MUSEA的「名潮食館」，同時他亦報稱於2月22日至23日分別到過灣仔金記冰室，及國際金融中心（IFC）商場的Greyhound Cafe，和美麗華廣場The Mira內的國金軒。資料亦顯示，一名70歲居於何文田君頤峰2座的女患者亦曾到「名潮食館」，她報稱在2月20日及21日分別到過大埔逸瓏灣II期「逸翠軒」，及奧海城糖心軒和屯門黃金海岸酒店沙嗲軒。

而另一名居於灣仔熙華大廈B座的43歲確診女患者亦「名潮食館」，她則報稱曾在本月22至23日分別到過灣仔北海中心利苑酒家和灣仔機利臣街4號地下「糙米家」，及灣仔QRE Plaza「渝味曉宇重慶老火鍋」。