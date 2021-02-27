首個酒店「過渡屋」最快年中入伙　陳帆稱不排除作更多資助

政府本月就資助非政府機構(NGO)租用約800個酒店及賓館房間作過渡性房屋計劃，向關愛基金申請9,500萬港元撥款，已獲扶貧委員會通過。運輸及房屋局局長陳帆今(27日)確認，計劃首個項目為由九龍樂善堂營運、位於土瓜灣的B Hotel，預計今年年中可入伙。他指若計劃反應良好，當局在檢討後不排除會資助更多酒店及賓館作過渡屋之用。

陳帆今日發表網誌表示，受疫情衝擊，去年訪港旅客數字僅得365萬人次，較前年的5591萬，大跌93.6%。部分酒店和旅館，要不選擇結業，要不各出奇謀，掙扎求存。而輪候公屋並居於劏房的基層家庭亦受疫情和經濟下行影響，面臨失業及開工不足，生活百上加斤，對過渡性房屋的需求亦更殷切。

運房局會就有興趣參與上述計劃的酒店及賓館，進行簡單審查，例如是否持有有效牌照、確保符合地契條款、大廈公契等，整合出一張名單，再由有興趣的NGO從中選擇合作夥伴。當雙方達成共識後就可向運房局提出資助申請。過渡性房屋專責小組亦會就建議方案、營運預算等提供意見，專責小組現正與超過10間酒店及賓館進行磋商。

計劃下首個項目B Hotel能提供161個房間，面積由120至240平方呎，房間適合2至3人居住。每套房間設有獨立洗手間和浴室、冷氣、基本家具等設施。九龍樂善堂會安排其中一層設有共享空間，提供煮食、洗衣及乾衣等設施，亦闢多用途公用空間，舉辦社區活動和安排家庭支援。