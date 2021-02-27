率義工兩年執二萬袋垃圾　退休漢上山下海不言棄

中年漢貓哥揹着碩大的背包與夥伴在山徑走着，他的打扮與一般露營客無異，但除了遊山玩水外，他還有任務在身，就是到那偏遠的不知名沙灘執垃圾，「香港有好多地方垃圾堆積係無人理嘅。」

貓哥在退休後的2018年成立義工團在郊野四處執垃圾，至今行動超過1500次，執了超過20000袋垃圾，因此與他同行的夥伴其實是他帶領的義工，「好多朋友都係嚟過一次就無見過，有啲朋友嚟咗之後就會係咁嚟，有啲朋友嚟咗之後就會係咁嚟，朋友多啲嚟就密啲手，少啲嚟又無所謂。」

義工團隊沒有固定班底，人人都可以參加，貓哥希望朋友參與活動「最緊要開心」，「如果嚟到朝九晚五咁做，你覺得好辛苦，未必得到太深刻嘅快樂」，指若可以將活動與享受放在一起，除了可有保護大自然的快樂外，還有享受大自然的快樂，亦有做運動的快樂，多種快樂令活動的吸引力更大。

他續指，很多人在社面對各種如工作與家庭的壓力，所以來到郊野，是應該舒展自己的壓力，「享受大自然、回報大自然，唔係嚟再接受新嘅壓力。」

而義工當然是沒有報酬，「我哋係唔收人工，唔可以叫人朝九晚五咁做」，因此他會叫來到的義工隨意工作，喜歡執幾多袋都可以，「順其自然，最重要是做得開心，做得開心下次再嚟玩過，如果覺得開心就帶朋友嚟一齊玩，就更多朋友過嚟。」

話雖如此，但參加得的義工都是有心人，他們來到那偏僻無人的沙灘，在烈日下辛勤工作，很快便執了數十袋垃圾堆在一起，無奈的是灘上還是堆積了數不盡的發泡膠，貓哥表示已經是第4次來這灘，「呢個灘我哋之前做咗一次，（執了）280袋，隔咗兩個禮拜再嚟，都做咗200袋。」

「所以我哋唔使呃自己，呢件事係唔會完，一日有人類、一日有海洋垃圾，呢啲海岸線都會不停有垃圾沖上嚟」，他指最難執的是發泡膠碎粒，「佢同沙撈埋一齊跟本執都執唔到」，在夏天時也有疑是別人遊艇派對丟下海的即棄膠餐具，在沖上岸後經過日曬雨淋，一碰就破碎成粉，「根本係完全唔可以執，呢啲係最痛苦、最難執，你望到執唔到。」

貓哥也知道沒有能力將所有垃圾清掉，但義工隊的目標還是不停工作，「團隊一天仲喺度，我哋就會不停咁周圍清理垃圾」，更戲稱他們有愚公移山的「精神病」，指活動除了有機會讓人做運動及欣賞大自然外，更可讓更多人知道環境污染的問題，他希望用熱誠去執垃圾，去感染別人，而不是用對抗的態度去怪責別人。

「希望做呢件事係無國界、無男女嘅分別，亦無階級嘅分別」，因此義工們在合照時，其中一幅照片是各人的背面，「睇唔到樣，人人都可以嚟保護環境」，也有張是參加者指住天的相片，貓哥解釋指是「人在做，天在看」的意思，「垃圾係人造出嚟，今日我哋執返佢。」

他希望大家愛護自己生活的地方，不要如此冷漠，「你唔會喺自己屋企、自己床邊丟垃圾」，不要貪圖丟垃圾一剎那的方便，「丟垃圾的一剎那，你知自己做緊咩。」雖然垃圾無限多，但每人出一分力就很重要了。