沙田警區一連3日打擊交通違例　發逾2900告票拖走4車

沙田警區與新界南總區交通部於本週三（24日）至昨日（26日），一連三日進行「沙田警區交通行動日」，重點打擊區內多個因違泊而導致交通擠塞的黑點，特別針對在公共車輛車站及其他停車處的違例泊車、雙行泊車等違法行為。

警方在區內多個交通黑點，包括沙田正街、大圍市中心及烏溪沙公共巴士站一帶採取嚴厲執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，警方共向2,912輛違例車輛發出定額罰款通知書及拖走3輛違例停泊而造成嚴重阻塞的車輛及1輛涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》的車輛。 此外，人員亦發出12張傳票，在行動中拘捕2名涉嫌未繳交罰款通緝人士。

沙田警區會不時檢視及分析交通情況並進行類似行動，以確保區內道路暢順及保障道路使用者安全。警方呼籲駕駛人士，違例停泊車輛除了構成道路阻塞外，更有可能導致交通意外。如有發現車輛因違例停泊而造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會票控有關車輛或檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。