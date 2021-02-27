房署放任外判商　渠管滲漏僅以膠板遮擋　政黨斥「無王管」

新冠肺炎疫情期間，香港出現多宗渠管播毒個案，引起市民恐慌。今日(27日)有政黨發表關於公屋渠管滲漏的調查，發現逾70%受訪居民憂慮渠管播疫，惟房署跟進的態度差強人意，約60%人認為，房署跟進與維修表現一般或欠佳，外判商的維修質素更是「無王管」，其中「疫廈」彩雲邨豐澤樓渠管生銹及滲漏問題，僅派人用膠板擋住。政黨促政府加強監管制度，並盡快完成渠管檢查計劃，釋除市民憂慮。

民建聯於今年1月18日至2月6日在觀塘區及黃大仙區進行問卷調查，訪問2,548位公屋居民。結果顯示，逾70%受訪者憂慮渠管播毒；逾40%受訪者家中的渠管經常或間中發出「臭味」，顯示渠管的「隔氣」功能已經喪失，不少受訪者也表示渠管出現裂縫、鬆脫、生鏽、老化等現象。

受訪者亦普遍認為房署的維修服務未如理想，約60%受訪者認為，房署對渠管問題的跟進和維修保養工作一般或欠佳，更有超過40%受訪者不滿房委會需要18個月才能完成「排水管檢查計劃」。

民建聯副秘書長黎榮浩表示，不少公屋維修保養服務都由外判商負責，但當局監管力度不足，缺乏明確指引，維修人員往往「無王管」，「做到渠管唔漏就得」，導致維修質素參差，當局抽查樣本的次數也不足。曾出現渠管播毒的「疫廈」彩雲邨豐澤樓，就有住戶去年年底發現渠管嚴重老化、生鏽、滲漏，便要求房署處理，但最終只派人用膠板擋住滲漏的位置，至今兩個多月都未有人跟進、維修，對此感到失望。

政黨建議房署尋求規管部門及專業團體的協助，就日常渠管維修制定工作指引及要求，以提升維修服務的水平，同時加強監督工程及承辦商表現，提高維修的透明度。他們又建議房署訂立服務承諾，要求前線人員及承辦商在限定的合理時間內回應居民的投訴，以及妥善完成所需的維修。另外，他們建議當局加強日常檢查和宣傳渠管保護，並增加資源及人手，盡快在上半年內完成排水管檢查計劃，並為有需要的住戶完成合乎安全標準的維修。