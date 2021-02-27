油尖旺區近8成照顧者壓力瀕爆煲　機構促增社區照顧支援

近年涉及殘疾人士及長期病患者的倫常慘案不斷發生，有機構在去年底至今年初進行問卷調查，了解油尖旺區內照顧者的生活狀況。機構分析383份問卷後發現，近8成照顧者壓力極高，面臨抑鬱症危機，而單親及多子照顧者比長者照顧者情況更差，建議政府增加社區照顧支援配套等。

關注草根生活聯盟進行於去年11月至今年2月期間進行《家庭照顧者面對困境問卷調查》，發現若以沙氏負擔訪問(ZBI)量表作評估，有逾77%照顧者的得分達24分或以上，代表有較大機會患上抑鬱症，情況非常嚴重。另外，近70%照顧者負荷指數屬於「高負荷」的一群，照顧壓力極大。

調查又發現，約46%人每周需進行120小時的照顧工作，平均每天近17小時，另外逾3成照顧者每周需投入48至120小時於照顧工作中，遠高於國際勞工組織每周工作時數40小時的標準。此外，78%照顧者對區內照顧者的支援服務屬於並不了解，認為相關支援服務即使存在，亦因資訊上不流通而令有需要人士難以使用。

機構建議政府正式設立照顧者津貼，津貼應為長期對象需包括一般家庭照顧者，以至單親及多子照顧的照顧者，並在油尖旺區設立一站式支援中心，提供區內與照顧者支援相關的服務資訊，另外，機構亦建議現存暫託兒童服務可考慮提供彈性的預約服務時間，以配合在職照顧者的上班時間等。