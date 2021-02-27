百業交困青少年求職需謹慎　團體籲事業規劃須以興趣為本

新冠疫情令各行各業就業前景急轉直下，青少年的生涯規劃隨之大受影響。國際獅子總會中國港澳303區早前曾向逾500名中四至中五學生調查「最想入職行業」，今日(27日)發表調查結果，發現同學最感興趣的5大職業分別為「醫療及護理服務」、「酒店管理」、「金融服務、會計」、「電競、數碼、資訊及電訊科技」及「設計、展覽工程、活動策劃」。部分行業雖受疫情打擊，但待經濟復甦後仍大有前途，獅子會將開辦網上活動，透過遊戲模擬人生，為學生的生涯規劃提供建議。

高踞青少年最有興趣行業頭5位的「酒店管理」及「設計、展覽工程、活動策劃」因疫情關係而受重挫。Manpower Group高級副總裁徐玉珊建議同學，有關行業雖暫時受影響，但同學畢業後，即未來1、2年或會復甦，且「學完未必只做同一樣工作」，她又舉例指，就讀「酒店管理」的同學將來亦可向管理行業方面發展，建議同學最重要由個人興趣出發，認清事業路向。

根據Manpower Group的報告指出，香港僱主求才若渴，現時資訊科技、金融及會計、市場推廣等均有人才短缺；以上行業縱觀全球亦極度缺乏人才。此外，大部分年輕人偏向較彈性的工作，如彈性工作時間、而非朝九晚五的辦公模式，反映新世代對工作模式有所改變。報告又建議同學可多了解不同行業發展路向、多考慮未來工作模式，以個人興趣為本、了解就業市場需要，再作事業規劃。

疫情肆虐之下，獅子會亦把舉辦多年的「青少年人生之旅」活動改為網上進行，以模擬人生遊戲，由導師分享人生經驗，讓學生嘗試做生涯規劃。導師會以「亦師亦友」的模式，透過三階段了解同學需要，鼓勵同學積極投入社會。現時活動已有12間中學、共290位同學報名，預期會增至300人，線上亦會有駐場社工，協助同學和導師溝通。