精益求精　與時並進　英皇鐘錶珠寶成功邁向國際

以代理高品質鐘錶品牌及製作高貴華麗珠寶首飾而享負盛名的英皇鐘錶珠寶，自楊成先生於1942年創立 成安記錶行開始，78年來一直秉承精益求精的精神。時至今天，英皇鐘錶珠寶由家族第3代楊諾思小姐掌舵， 繼續秉承追求卓越、重視產品及服務質素的宗旨。今年，英皇鐘錶珠寶於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的 「超卓品牌大獎2020」榮獲「超卓鐘錶珠寶大獎」，對於一直扎根於香港並積極開拓中國及東南亞市場的鐘錶 珠寶業界龍頭，這個獎項正可以表揚品牌多年來對於進口世界名錶及工藝珠寶所花的心血及毅力。

創業難，守業更難，怎樣可以讓一 個擁有78年歷史的老字號響遍中國及東南 亞？家族第3代掌舵人楊諾思小姐（英皇 鐘錶珠寶主席及行政總裁）待客心得就正 是以客為尊：「英皇鐘錶珠寶成立自1942 年，我是第3代，精益求精，以客為尊是創 業78年來一直堅守的品牌精神。我們會當 顧客是交心朋友，花很多時間、心機與顧客建立深厚關係，並非單純以『見貨賣貨』 方式作銷售，尤其是經濟走下坡時就更應 該專注建立本地顧客，用服務令本地顧客 有所增長。公司亦有為前線同事提供許多 不同培訓課程，例如：GIA（Gemological Institute of America）珠寶鑑定，希望可以 為顧客帶來更專業貼心的服務。」

對於年輕一族的購物模式不斷轉變，加上過去一年全球經濟都受到疫情影響，在如此風高浪尖的營商環境下，每一個決定都可以影響大局，怎樣去運用手握的「定海神針」絕對是一門高深學問。「過去一年經歷了好多高高低低的艱難時候，公司同事都上下一心團結，與鐘錶品牌亦繼 續保持緊密合作，這段時間讓我們明白到 團隊精神好重要。同時，疫情亦為我們帶來反思空間，往後實體店還是否需要不斷擴張？畢竟 Millennials（千禧世代）都習慣網上購物，因此我們亦緊隨時代步伐推 出網上購物平台，進行產品宣傳同時可以透過此媒介去清楚了解顧客需要及各種喜好，從而為他們提供更優質的服務。」

在擁有鐘錶珠寶世家的成長背景前設下，你可能認為身任主席及行政總裁仍然花心機和時間去推出高級珠寶首飾純屬玩 票性質。但其實 Nuò by Cindy Yeung 這個 高級珠寶品牌的出現，對於擁有珠寶鑑證 師資格的楊諾思小姐，除了是展現個人對 珠寶興趣及藝術品味的方式外，更是為公 司增值擴展事業版圖的「橋頭堡」。「Nuò 是源自我的名字「諾」，有諾言、承諾及 一諾千金的意思，現時以高級珠寶首飾為主，往後希望再拓展一個輕奢（Affordable Luxury）支線，並迎合現時網絡銷售趨勢，可以顧及更多年輕顧客需要。」

這位做到內外兼顧及與時並進的掌舵人坦言對於疫情過後經濟復甦抱滿希望：「經過1年時間，中國及東南亞市場相繼復甦，我們會先穩固香港市場，然後再積極拓展中國及東南亞市場，網絡銷售及實體店雙線並行，希望可以於中國多些不同城市開業，為衝出亞洲拓展更大的國際市場作充足準備。」

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