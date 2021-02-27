美促釋放加國公民　華使館斥加方借涉港問題抹黑

美國國務卿布林肯周五（26日）表示，美國與加拿大團結一致，要求中國即時無條件釋放被捕的加拿大前外交官康明凱和商人斯派佛。另外，中國駐加拿大使館發言人周六（27日）批評，加方借助涉疆、涉港、新冠病毒溯源、北京冬奧會、亞投行等問題，抹黑詆毀中國。

中國駐加拿大使館發言人就加方近期涉華言論，發表題為「摘掉有色眼鏡，客觀看待中國」談話，批評該國一些人及媒體借助多項問題，掀起一股新的抹黑詆毀中國浪潮，並惡意醜化攻擊中國社會制度，嚴重誤導民眾、毒害中加關係。發言人強調，新疆不存在種族滅絕，有關說法是加、美、澳等國個別政客、媒體及學者串連炮製的醜惡鬧劇；並反對加拿大一些人要求抵制北京冬奧，將運動政治化，有違奧林匹克憲章精神。

發言人批評，加拿大有人對《港區國安法》說三道四，妄稱香港民主受到踐踏和侵蝕，在港30萬加拿大人權益無法得到保障。他強調，香港事務純屬中國內政，不是民主或人權問題，任何外國政府、組織和個人都無權干預。

至於新冠病毒溯源問題，發言人指新冠病毒來自武漢病毒研究所的論調，毫無科學和事實依據；又指如果加方退出亞投行，損害的將是加拿大自身利益。發言人又否認中國對加拿大網絡、國家安全和主權構成威脅，敦促加方政客摒棄冷戰思維和意識形態偏見，敦促他們摘掉有色眼鏡，客觀看待中國，讓中加關係重回正軌。