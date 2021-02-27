公務員辭職賠糧走人　庫房收入增加246萬

新一份《財政預算案》顯示，公務員辭職「賠糧走人」，令政府庫房收入較預算增加。特區政府在2020/21年度收入為5,281億港元，當中「罰款、沒收及罰金」收入較原本預算增幅最大，修訂預算由原來的15.8億港元，增至46.8億港元，升幅近兩倍。翻查罰款收入的細項發現，「公務員繳付款項」較原來預算增246萬港元，增幅超過42%，文件指，由於公務員辭職時以繳付薪金，代替遵守訂明的通知期規定，顯示「賠糧即走」的款項比預期多。

2020/21年度政府收入為5,281億元，較原本預算的5,225億元略增1%，個別政府收入較原來預算多，當中以「罰款、沒收及罰金」的收入增幅最大，由原來預算的15.8億元，增至修訂預算的46.8億元，升幅超過1.9倍。

翻查資料，2020/21年度「公務員繳付款項」增加246萬港元至831萬港元，較原定預算多42.1%，是過去5個財政年度最多，政府解釋，收入增加的原因主要由於公務員辭職時，以繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定。但當局預計，2021/22年度公務員辭職「賠糧走人」情況減少，款項回落至643萬港元，減幅29%。