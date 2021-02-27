防疫措施放寬即爆疫　飲食業擔心「一刀切」再收緊

農曆新年期間放寬的社交距離措施將於下周三（3月3日）屆滿，惟食肆群組爆發，疫情再現反彈，措施恐再度收緊。有飲食業界認為，今次群組爆發與放寬晚市堂食關係不大，批評當局如因個別事件便「一刀切」收緊是不合理，業界亦感氣餒。

尖沙咀K11 Musea商場「名潮食館」本周三（24日）錄得首宗個案，至今染疫人數累計最少30人，稻苗學會會長黃傑龍指，今次群組爆發與午市堂食有關，而且涉事員工亦有按規定做檢測，他促請衞生防護中心調查涉事餐廳有否違反規定，如枱與枱之間的距離、隔板的設計，通風系統等，若已經符合標準，認為與放寬社交距離的關係不大，「社區內出現超級傳播者，只係咁啱今次係做飲食業」，他指業界已經積極做防疫措施，如當局因個別事件便收緊是不合理。

被問到會否需要將員工兩周一檢收緊至一周一檢，黃指，單計飲食業已有30萬從業員，一個月檢測量達60萬次，仍未計其他行業，認為港府需要衡量是否可以負荷龐大的檢測量，如出現結果滯後，對個案追蹤的幫助不大。

至於去年有專家已提出加強食肆內的通風系統，提高至6次換氣率，黃傑龍稱加強通風系統最少涉及數千港元，業界有向食環署查詢會否有補貼資助，對方僅指港府早前提出的防疫抗疫基金已經補貼業界加強防疫措施，黃批評該筆基金是用來補償員工薪金，已沒有額外的資金再加強通風系統。