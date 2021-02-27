傳80億元國安開支主要用於警國安處　目標編制4000人

本港去年6月底實施《港區國安法》至今，政府對有關開支一直諱莫如深，至本周三(24日)公布的財政預算案首披露，用於維護國家安全的相關開支預算為80億港元。今日(27日)有報道指，該筆款項大部分用於警方國安處，而國安處目標編制是4,000人。

有報道指，警方雖未曾透露國安處現時編制，但目標編制是4,000人。按警隊現時的編制逾38,000人計算，即約10分之1人手。另有報道提到，警方國安處目前沒有統一辦公室，人員各自在原本所屬部門辦公，估計撥款除可用作支付協助處理國安案件的紀律部隊人員薪酬外，也可支付辦公室租金和購置器材的費用。

警方今回覆時未有回應編制問題，僅表示80億元的國安開支撥款，並不包括在警務處所獲得的250億元預算撥款中。前保安局局長黎棟國表示，警方一直無公布需要處理多少案件，而涉及國安案件比一般刑事案件複雜，故難以估計需要多少人手。他相信有關款項會受到監察，部門不會隨意花費。

財政司司長陳茂波早前曾表示，80億元撥款包括需要多少人手及編制，已獲行政長官批准，而有關撥款是數年的開支，但未有透露涉及多少年。