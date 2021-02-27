政Whats噏：水泥廠搬遷計劃一鑊粥　區議會轟政府欠規劃

政府打算將油塘嘅水泥廠遷往將軍澳，只係將一個住宅區嘅問題移去另一個住宅區。

西貢區議會房屋及規劃事務委員會日前通過臨時動議，反對政府喺將軍澳137區規劃作混凝土廠重置計劃，區議員要求發展局同土木工程拓展署派員出席下次會議去交代計劃，及聆聽居民訴求。睇返原來係油塘區內3間水泥廠，因為污染嚴重，影響該區居民，政府當局就竟然計劃將水泥廠遷至將軍澳，做法隨即引起當區市民強烈不滿，有區議員更怒斥政府冇規劃同離地，呢度反對就搬去嗰度，完全錯晒，促盡快撤回有關重置計劃。

隨住油塘工業區轉型發展成為住宅區，區內3間水泥廠變得貼近民居，污染問題直接影響居民，過去觀塘區議員都多次表明要水泥廠遷出該區。轉個頭，發展局就放晒口風，話正在研究喺將軍澳137區重置水泥廠，即係拋個波畀隔籬區，引起區內居民強烈不滿。

一直關注計劃嘅西貢區議員張美雄就話，區內本身已長年受堆填區及建築物料填料庫影響，每日超過千架次運泥頭車，行經將軍澳隧道同環保大道等主要幹道，造成空氣同道路污染，區內經常塵土飛揚，沙塵滾滾，如果再興建水泥廠，必定會加劇區內污染，後果不堪設想。

張又提到，政府本規劃將軍澳第137區為住宅區，以後將會有大量人口遷入，難以想像人多車多會係咩景象。另當局亦正喺該區興建海水化淡廠，張表示，政府喺興建海水化淡廠同時，另一邊廂竟然起水泥廠，相信會直接影響海洋生態。

佢批評政府將水泥廠由一個住宅區，遷移去另一個住宅區，可見佢哋事前欠規劃同離地，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。張建議政府應該選擇機場附近嘅地區，又或者參照沙田污水處理廠搬遷去岩洞嘅做法，而唔係揀喺鄰近民居嘅地方興建水泥廠。警告政府如果一意孤行唔聽民意，最終照呢次研究嘅方向重置計劃嘅話，將會行動升溫咁話。

至於觀塘區議員呂東孩就話，政府依家仲係就重置計劃進行研究，最快去到今年年中先有結果，佢就認為當局效率太慢，就區內3間水泥廠搬遷問題一直用「拖字訣」嘅態度應對，難免畀人「Hea做」嘅感覺。呂話，近年油塘不斷有新住宅落成，人口差唔多有成10萬人，如果水泥廠仲唔搬走，只會繼續影響居民生活。

兩區區議員都有佢嘅道理，不過今次嘅重置計劃就反映出政府好多時嘅工程研究都欠缺詳細規劃，亦無事先諮詢區議員同當區居民嘅意見，事前唔做好規劃，呢度反對就搬去嗰度，斬腳趾避沙蟲，不斷重蹈覆轍，問題就愈滾愈大，睇怕政府都幾難拆彈喇！